Лера Кудрявцева поддержала Анну Asti после слива личных фотографий

Вчера по Сети разлетелись откровенные фотографии и видео певицы Анны Asti. Сама звезда призналась, что в сливе кадров виноваты мошенники, взломавшие ее телефон. Снимки, по словам исполнительницы хита "Царица", были сделаны исключительно для супруга, а вот ролик, на котором Анна занимается любовью с незнакомым мужчиной, и вовсе подделка.

Хоть сама Asti и попросила паблики и каналы не распространять слитые кадры, многие все равно их увидели. В их числе оказалась и Лера Кудрявцева, которая в своем Telegram-канале поспешила поддержать 34-летнюю артистку. По словам телеведущей, на фото Анна выглядит отлично и призвала ее не переживать из-за случившегося.





"На фото Аня с красивой фигурой, и что там такого, я реально не понимаю. Видео тоже норм, радуемся, что есть интимная жизнь – молодец! Поэтому порадуемся за красивую Аню. Аня, забей и не переживай", – высказалась ведущая шоу "Секрет на миллион".

Несколько лет назад в подобном положении была и Наташа Королева. Личные видео певицы тоже слили в Сеть злоумышленники. Беременная на тот момент исполнительница хита "Маленькая страна" очень переживала из-за скандала и на этом фоне потеряла ребенка. Как говорит сама звезда, она до сих пор не может простить виновников произошедшего.

Ранее сообщалось, что муж Наташи Королевой отказался ехать к теще, а вместо этого организовал для себя отпуск.