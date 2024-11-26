"Четко попал в "боль" Ксении": психолог объяснила, почему Бородина влюбилась в Сердюкова

Роман телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова зародился вскоре после окончания съемок шоу "Последний герой. Русский сезон", где первая была ведущей, а второй – одним из участников. На протяжении нескольких месяцев пара демонстрировала идиллию в опубликованных в Сети кадрах. Телезвезда не раз давала понять, что без ума влюблена в нового избранника. Более того, по словам знаменитости, она наконец-то встретила человека, с которым хотела бы состариться.

Эти же слова Бородина повторила в недавнем интервью, которое она дала вместе с Сердюковым цифровому психологу Кристине Егиазаровой. Также Ксения напомнила публике, что Николай ей понравился не сразу. Сначала она увидела в нем нарциссического и самовлюбленного человека, однако потом сочла свое первое впечатление ошибочным, увидев в нем иные, более приятные качества.