Юра Борисов стал победителем премии в Лос-Анджелесе за фильм "Анора"

Актер Юрий Борисов отметил свой 32-й день рождения по-настоящему триумфально: он стал лауреатом престижной премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) в категории "Лучший актер второго плана". Награда была вручена 8 декабря за его яркую роль в фильме "Анора", режиссером которого стал Шон Бейкер. Свой успех российский актер разделил с Кираном Калкиным, который удостоился той же награды за роль в фильме "Настоящая боль".

Фильм "Анора", в котором Борисов сыграл хоть и второстепенную, но одну из ключевых ролей, собрал множество наград на премии LAFCA. Лента была признана "Лучшим фильмом", а Майки Мэдисон, коллега Борисова, получила статуэтку за лучшую женскую роль. Режиссер киноленты Шон Бейкер также оказался в центре внимания, завоевав награду за лучшую режиссуру, а команда фильма была отмечена за выдающийся сценарий.

Для Юрия Борисова победа на международной арене стала не только важным профессиональным достижением, но и значимым шагом к признанию в Голливуде. Напомним, что в сентябре актер представлял "Анору" на кинофестивале в Торонто. Там он не только участвовал в презентации фильма, но и встретился с мировой звездой Анджелиной Джоли, которая представляла свою картину "Мария".

Интересно, что Борисов уже успел заявить о себе в Каннах, где американский фильм с его участием был удостоен главного приза. Такой успех подчеркивает, что актер способен одинаково органично вживаться как в российские, так и в международные проекты, привнося в них свой уникальный стиль.