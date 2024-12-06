Волочкову возмутили цены на балет "Щелкунчик" в Большом театре: "Я полечу отдохнуть лучше"

В начале недели в Большом театре стартовали продажи билетов на спектакль "Щелкунчик" и уже наделали много шума. Кроме того, что билеты невозможно купить в кассах, на сайте их разобрали в первые же минуты. Тут же появились перекупщики, которые предлагают место в зале за сто тысяч рублей.

Пока все мечтают попасть на балет, Анастасия Волочкова заявила, что не пошла бы на "Щелкунчика" за такую цену. По словам заслуженной артистки России, если семья из трех человек захочет посетить спектакль, то им придется отдать триста тысяч рублей. Вместо этого балерина предпочтет путешествие.

"Я полечу отдохнуть лучше, чем потакать и платить деньги в казну Большого театра", – высказала свое недовольство экс-прима Большого театра.

К слову, Анастасия уже запланировала поездку на острова в январе. На побережье Индийского океана балерина отдыхает несколько раз в год. А вот ситуацию с ценами в Большом театре звезда назвала безумием и отметила, что позволить себе такой досуг теперь могут только "толстосумы".





Волочкова, впрочем, не единственная из звездных кругов, кто отказался идти на "Щелкунчика" из-за цены. Ксения Бородина ранее заявила, что купить билеты – тот еще "квест".

"Два года подряд водила детей за сумасшедшие деньги за один билет, но очень хотелось прикоснуться к этому чуду. В этом году пропускаем", – поделилась мнением телеведущая.

В Большой театр решила не идти и Яна Рудковская с семьей. Пара решила создать свое ледовое шоу "Щелкунчик" и устроить с ним гастрольный тур.

Ранее Волочкова осудила артистов, которые "хайпятся" и рассказала, чем отличается от них.