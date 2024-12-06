"Подкаблучник - лучший муж": Оксана Самойлова заявила, что бьет Джигана сковородой

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При возникновении семейных проблем жена рэпера выбирает безапелляционные методы их решения.

Несмотря на то, что Джиган не раз едва не разрушил семью своими поступками, его жена Оксана Самойлова поступала мудро и отказывалась подавать на развод, помогая супругу в решении возникших проблем. От этого их семья становилась лишь крепче.

Конечно, ссоры бывают даже в самых образцовых ячейках общества. Так, в недавнем выпуске шоу "ШБ" Самойлова с улыбкой рассказала, что при возникновении семейных проблем она иногда прибегает к рукоприкладству, и в ход может пойти даже сковорода. По словам Оксаны, в трудный период она не привыкла обращаться за помощью к кому бы то ни было.

"Подкаблучник – это лучший муж!" – заявила жена рэпера, уточнив, что не считает такую характеристику унизительной.

Также Самойлова поделилась, что втайне от мужа иногда читает астрологические прогнозы, в основном позитивные, но без фанатизма. Она считает, что увлечение картами Таро и эзотерикой можно рассматривать как развлечение, но никогда не стала бы тратить деньги на так называемых астрологов и тарологов, поскольку убеждена, что среди них много шарлатанов.

Ранее Оксана Самойлова сообщила о планах по высиживанию яйца страуса. Жена рэпера, которая недавно обзавелась козой, теперь мечтает об экзотической птице. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".

Евгений Елисеев

Редактор

 

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