Волочкова рассказала, чем отличается от других артистов: "Мой хайп благородный"

19 ноября прошла премия "Звезды хайпа", куда была приглашена и Анастасия Волочкова. Балерина вышла на ковровую дорожкув алой пачке и эффектной золотой "короне". Экс-прима Большого театра заявила, что осуждает тех, кто пытается прославиться на дешевом хайпе. По словам Анастасии, она заработала свою популярность талантом и стараниями.

"У меня хайп какой? Я приглашаю зрителей на свои программы абсолютно бесплатно на протяжении 10 лет. Вот мой хайп. И он благородный", – заявила заслуженная артистка России.

48-летняя балерина отметила, что ее часто причисляют к тем, кто хайпится, ведя эпатажный образ жизни. Однако это не так, утверждает Волочкова.

"Я с гордостью ношу имя настоящей русской балерины и буду продолжать это делать. Хайп – это часть моды, дешевой моды", – высказала свое мнение звезда.

Перечислять имена звезд, которые прославились лишь за счет хайпа, Анастасия отказалась. Однако балерина отметила, что считает самой яркой звездой российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. По словам артистки, певец – настоящий король и эталон, который ведет достойный образ жизни.





А вот за некоторых звезд балерине бывает по-настоящему стыдно, заявила Волочкова. По мнению танцовщицы, настоящий артист не должен позволять себе дешевый хайп.

Ведущей премии "Звезды хайпа" стала Оксана Самойлова. Супруга рэпера Джигана вышла на сцену со своим питомцем – козой Мими. Блогерша пошутила, что ее "соведущую" угостили фруктами, а вот гонорар не заплатили.

Ранее Анастасия Волочкова озвучила требования к мужчине своей мечты.