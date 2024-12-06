"Хорошо спать раздельно": Самбурская объяснила, почему не хочет делить постель с партнером

Актриса Настасья Самбурская старается хранить тайну личной жизни за семью печатями, считая, что народу не следует знать, с кем она делит постель. Правда, в случае с 37-летней артисткой это выражение – лишь фигура речи, поскольку она в любом случае предпочитает почивать одна. В недавнем выпуске шоу "Пацаны" на канале "КЛИККЛАК" телезвезда объяснила, почему не хочет спать с партнером в одной кровати.

Как отметила Самбурская, большинство людей испытывают потребность постоянно находиться рядом со второй половинкой даже во время сна. Актриса не согласна с такой необходимостью, потому что очень ценит свободу. Мол, неприемлемо, когда партнер постоянно следит за каждым шагом и проявляет беспокойство, если его оставляют в постели одного. Дополнительным фактором неудобства могут стать такие привычки, как храп, добавила Настасья.

Артистка дала понять, что ей крайне необходимо личное пространство во время отдыха, и совместный сон не всегда способствует полноценному сну. Мол, раздельные спальни позволяют каждому партнеру чувствовать себя комфортно и высыпаться. Для нее важно, чтобы любимый человек понимал и уважал ее потребность в личном пространстве во время сна.

"Мой человек – это тот, который говорит: "Вообще, очень хорошо спать в раздельных спальнях". <...> Для меня это просто святой человек, который это понимает!" – сказала актриса.

Ранее появился слух о свадебном путешествии Настасьи Самбурской благодаря заявлению режиссера Дениса Павлова, которое артистке пришлось опровергать. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".