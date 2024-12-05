"Я не ожидала": Волочкова удивилась ажиотажу вокруг ее нового образа

В конце ноября балерина Анастасия Волочкова, появившись на премия MUSICBOX 2024, удивила публику новым имиджем. Артистка вышла на красную дорожку в элегантном черном комбинезоне, дополнив образ светлым париком, который и вызывал ажиотаж.

Тогда многие отметили, что благодаря длинным волосам Анастасия преобразилась, стала выглядеть моложе и более стильной. Интернет-пользователи, увидев свежие снимки 48-летней танцовщицы, называли ее богиней и отмечали хороший вкус стилиста, который работает с ней.

Сама же Волочкова очень удивилась реакции публики на ее эксперимент. В недавнем интервью Анастасия призналась, что даже не и думала производить впечатление на людей, а просто согласилась на предложение стилиста. Как отметила артистка, ей уже давно хотелось что-нибудь изменить в своем имидже.

"Я не ожидала, что будет такой ажиотаж. Ну понравилось и отлично! <...> У меня нет задачи кого-то шокировать. Это само по себе так происходит. Потому что я Анастасия Волочкова" – сказала балерина.

Она пообещала, что в ближайшее время снова появится обновленной. По словам знаменитости, ей подарили еще один парик, который она решила надеть на запланированную съемку.

Однако Волочкова наотрез отказалась наращивать волосы. Артистка рассказала, что однажды уже делала это и осталась крайне недовольна последствиями. Ей пришлось снимать нарощенные пряди со своими же волосами.

"Я потом еле восстановила <...> Не наращивайте волосы!" – обратилась балерина к женщинам.

Кроме того, Анастасия Волочкова напомнила о важности удобной прически в ее случае. Мол, делать пируэты лучше с "зализанными" волосами. А поскольку танцовщица выступает часто, она не может себе позволить более смелые прически.