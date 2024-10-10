Оксана Самойлова планирует "высидеть" яйцо страуса к лету

На днях Джиган и Оксана Самойлова сообщили о пополнении в семье. Рэпер подарил супруге козу, о которой она очень долго мечтала. При этом жена артиста была поражена его поступком, поскольку не думала, что Денис (настоящее имя исполнителя) на самом деле купит козу.

Теперь все семейство часами проводит время с новым питомцем. Оксана даже подыскала для козы специальный домик. В Сети шутят, что коза будет жить гораздо лучше сородичей и даже некоторых людей. Действительно, она окружена заботой, любовью и, главное, роскошью, судя по кадрам, которые публикует Самойлова в личном блоге.

Однако на козе мечты Оксаны о необычных домашних питомцах не заканчиваются. Теперь она планирует "высидеть" яйцо страуса. "Это не шутка, если что. Все лето с ним (со страусом – Прим. ред.) потусить, потом отдать его в страусинник, иначе он нас сожрет, он же огромный вырастит. У нас будет там личный страус", – рассказала блогер изданию Rocket Mag.

Кроме того, супруга Джигана мечтает о собственной корове. Правда, сомневается, что это хорошая идея. "Есть ощущение, что это слишком", – пошутила Оксана Самойлова в беседе с журналистами.