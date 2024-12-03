Самые обсуждаемые романы звезд российского шоу-бизнеса 2024

В мире российского шоу-бизнеса личная жизнь знаменитостей всегда вызывает не меньший интерес, чем их творчество и профессиональная деятельность. Поклонники пристально следят за новыми романами, неожиданными союзами и громкими расставаниями. 2024 год уже успел подарить множество поводов для обсуждений: неожиданные пары, слухи о тайных свадьбах и откровенные признания звезд. Редакция "Клео.ру" вспоминает самые яркие и обсуждаемые романы российских знаменитостей, которые стали главной темой для фанатов и таблоидов в этом году.

Ксения Бородина и Николай Сердюков





Пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса в 2024 году. Телеведущая начала романтические отношения с блогером вскоре после съемок шоу "Последний герой. Русский сезон", где она была ведущей, а он – участником. В недавнем интервью 41-летняя знаменитость призналась, что сначала Николай показался ей нарциссом, но вскоре она увидела в нем положительные качества, которые изменили ее мнение о мужчине.

Григорий Лепс и Аврора Киба





В этом году народный артист стал выходить в свет с 18-летней пассией. Он сразу представил ее общественности как невесту. Разница в возрасте, конечно, не могла не удивить народ. Правда, многие полагают, что между певцом и юной Авророй чувств нет, а есть лишь расчет и желание привлечь внимание публики к своим персонам. Но пока скептики обсуждают, Григорий Лепс говорит, что намерен сыграть свадьбу в 2025-м.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук





Еще в начале года дважды разведенный комик всячески намекал на свой одинокий статус и расставание с Катериной Ковальчук, с которой начал встречаться в 2021 году после разрыва с Кристиной Асмус, как вдруг пара объявила о помолвке. Летом 2024-го артисты зарегистрировали брак, а спустя пару месяцев организовали шумную свадьбу. Теперь молодожены планируют обзавестись общим ребенком.

Анна Семенович и Денис Шреер





В начале лета счастливая артистка подтвердила роман с женатым бизнесменом. По словам певицы, ее возлюбленный уже давно не живет с супругой, а развод затянулся из-за того, что та находится в месте с детьми в Германии, где данный процесс занимает гораздо больше времени. Семенович намеревается узаконить отношения с новым возлюбленным, когда это станет возможным.

Ида Галич и Олег Ледвич





О том, что сердце телеведущей несвободно, стало известно в начале 2024-го. И лишь спустя полгода знаменитость рассекретила личность избранника, дав интервью глянцевому журналу и показав кадры с совестной фотосессии. По словам блогера, ее роман с молодым бизнесменом начался еще в прошлом году.

Павел Дуров и Юлия Вавилова





В ноябре 2024-го основатель мессенджера Telegram на фоне скандальный заявлений Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей 40-летнего предпринимателя, представил публике свою избранницу – криптоинвестора Юлию Вавилову. По словам Дурова, его новая возлюбленная была беременна, но вскоре после его задержания в Париже она потеряла ребенка.