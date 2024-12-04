Асмус съехалась с новым бойфрендом после первого свидания: "Дочь хорошо приняла мужчину мамы"

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус долгое время не делилась подробностями своей личной жизни. А когда звезда "Интернов" начала встречаться с Романом Евдокимовым, всерьез пару никто не воспринимал, в первую очередь из-за разницы в возрасте – актер младше Кристины на семь лет. Поэтому, когда они расстались, мало кто удивился.

А недавно Асмус вышла в свет со своим новым бойфрендом. Илью Буреца 36-летняя артистка крепко держала за руку и буквально светилась от счастья. Однако позже в Сети всплыла информация о том, что мужчина развелся только 18 ноября, после чего Кристину раскритиковали и назвали разлучницей.

Выяснилось, что Бурец и Асмус встретились два года назад во время работы над сериалом "Райцентр". Правда, тогда актриса не замечала глубоко женатого продюсера, у которого от супруги подрастает двое детей. А вот сам шоумен, как рассказали друзья Асмус, не смог ее забыть и все это время был безответно влюблен. Только в этом году Илья смог обратить на себя внимание Кристины и сделал все, чтобы добиться ее расположения.

"Бурец давно хотел сблизиться с Асмус, всегда восхищался ее красотой, считал ее большой звездой. Многие видели его безответную влюбленность, он прямо говорил, что хотел бы общаться с Кристиной", – поделилась подробностями подруга актрисы.

Оказалось, что со своей женой Бурец разошелся еще в прошлом году, но официально не был в разводе. Когда же 40-летний продюсер смог очаровать Асмус, решил не медлить и сразу подал все необходимые документы на расторжение брака. По словам приятельницы Кристины, влюбленные стали жить вместе практически после первого свидания.



"11-летняя дочь Кристины от брака с Харламовым Настя хорошо приняла нового мужчину мамы", – отметила подруга.

Сама Асмус, впрочем, официальных комментариев по поводу своих отношений с Бурецем не дает. Лишь однажды она иронично ответила на слухи о романе с женатым, заявив: "Вам же виднее".



Напомним, Кристина развелась с Гариком Харламовым в 2020 году. Этим летом 43-летний комик снова женился. Избранницей артиста стала 31-летняя Катерина Ковальчук, с которой он начал встречаться через год после развода. Прямо перед свадьбой ходили слухи о том, что Гарик и Катерина расстались. Однако потом пара неожиданно для всех объявила о том, что теперь они муж и жена.



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