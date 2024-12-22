Елки знаменитостей 2025: как звезды создают новогоднее волшебство

 396

Селебрити создают новогоднее волшебство.

В преддверии 2025 года знаменитости показали уникальные и стильные варианты украшения новогодних елок. От традиционных решений до смелых дизайнерских идей – звезды делятся вдохновением в социальных сетях.

Ани Лорак

Фото: соцсети / @anilorak

Ани Лорак продемонстрировала элегантность и стиль при украшении новогодней елки. В этом году певица выбрала красно-золотую гамму, подчеркнув праздничное настроение яркими акцентами и элегантными аксессуарами.

Ольга Орлова

Фото: Telegram / @olgaorlova131177

Телеведущая выбрала для своей новогодней елки нежную и стильную палитру из золота и белого, добавив нотки роскоши в традиционный праздник.

Ида Галич

Фото: Telegram / @GALICH_onok

Елка блогера, несмотря на свою простоту, излучает волшебство и праздничное настроение. Убранная нежными огоньками и украшениями, она точно приносит уют и атмосферу праздника.

Ксения Бородина

Фото: Telegram / @borodylia0803

Ксения Бородина решила удивить поклонников выбором насыщенной красной палитры для своей новогодней елки. Сочетание крупных шаров и мерцающих огней создало настоящую атмосферу волшебства и теплоты, а фигурки медведей добавили нотку сказочности.

Дженнифер Лопес

Фото: соцсети / @jlo

Украшенная золотыми и серебряными шарами елка дополнила эффектный образ Дженнифер Лопес. Певица поделилась снимком с подписчиками в популярной социальной сети.

Пэрис Хилтон

Фото: соцсети / @parishilton

Знаменитость украсила елку в ярких оттенках розового и фиолетового – ненавязчивой гирляндой и большими блестящими шарами. Как раньше, так и в этот раз украшения подчеркнули ее любовь к роскоши и размаху. 

Филипп Киркоров

Фото: соцсети / @fkirkorov

Новогодняя елка народного артиста России сияет серебряными украшениями. Певец снова продемонстрировал уникальный вкус, сделав праздничное дерево настоящей арт-инсталляцией.

Мария Головинская (Погребняк)  

Фото: Telegram / @Mariapogas

Знаменитость удивила изысканным вкусом: новогодняя елка, украшенная крупными белыми шарами и огромным черным бантом, подчеркнула нетипичность подхода блогера к созданию праздничной атмосферы.

Евгений Елисеев

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.