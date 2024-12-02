Певица МакSим рассказала о борьбе с зависимостью: "На мне перепробовали все возможные кодировки"

Весной прошлого года певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, оказалась в центре скандала. На своем концерте артистка вышла на сцену, еле держась на ногах. Тогда многие осудили звезду, а сама исполнительница хита "Знаешь ли ты" взяла паузу в карьере и пропала со всех радаров. Только недавно звезда начала снова выходить в свет и выступать. А накануне впервые рассказала о своей борьбе с зависимостью.

МакSим в эфире передачи "Шоу Воли" заявила, что отказаться от пагубной привычки было непросто, и даже медики, казалось, были бессильны. Но когда дело дошло до реанимации, певице пришлось взять себя в руки и навсегда отказаться от спиртного.

"На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: "Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить". Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится", – откровенничает звезда эстрады.

Исполнительница поделилась, что серьезные проблемы со здоровьем у нее были и из-за коронавируса. По словам певицы, она буквально была на волоске от смерти, но медики смогли спасти ее и в этот раз. МакSим надеется, что болезнь прошла бесследно, хотя такое бывает крайне редко.



С Павлом Волей артистка пооткровенничала и на тему личной жизни. По словам 41-летней певицы, сейчас ее сердце свободно, и она не стремится заводить отношения. Напомним, МакSим была в браке лишь однажды. В 2008 году она вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. Вскоре у пары появилась дочь Александра, однако супруги развелись спустя три года после свадьбы.



Ранее певица МакSим сообщила о кончине любимого человека. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".