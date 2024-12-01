"Хватит думать про тряпки": Лисовец о том, в чем и как на самом деле важно встречать Новый год

Стилист и знаток моды Влад Лисовец уверен: главное в новогоднюю ночь – это ваше настроение и самочувствие, а не следование модным трендам или гороскопам. По его мнению, мода 2024 года уже устарела – громоздкий оверсайз и гранж отходят на второй план, уступая место более элегантным и облегающим силуэтам.

Но, несмотря на смену тенденций, Лисовец призывает не гнаться за новинками и не стараться копировать образы знаменитостей. Он отмечает, что никогда не имел кумиров и не стремился быть похожим на кого-либо, всегда оставаясь верным своей индивидуальности.

"Поэтому я бегу впереди планеты всей. Я носил оверсайз-пальто восемь лет назад, сегодня это абсолютный тренд, как и когда-то стрижка, как у Лисовца, делали чуб, как у попугая. Я так давно не хожу, а некоторые люди до сих пор так делают. Я иду где-то в параллельной вселенной", – отметила 52-летняя знаменитость.

Влад советует прислушаться к себе и в Новый год выбрать тот наряд, в котором вы чувствуете себя комфортно и уверенно. Хотите встретить праздник в черном – смело делайте это! Не обращайте внимание на суеверия и модные предписания. Если у вас есть любимое платье, которое давно ждет своего часа, сейчас самое время его достать.

"Чуть-чуть поменяйте прическу, не как в прошлый раз, поменяйте мейк, наденьте другую обувь, и ваше платье заиграет по-новому. Просто получайте удовольствие в новогоднюю ночь. Хватит думать про тряпки все время", – сказал стилист в беседе с "Клео.ру".

Влад Лисовец признался, что живет сегодняшним днем и не зацикливается на прошлом или будущем. Такой подход позволяет ему оставаться впереди модных тенденций и сохранять свою уникальность.