Natan рассказал, что жена потеряла к нему интерес из-за него

"Звезды в джунглях" на ТНТ стало одним из самых обсуждаемых шоу нынешнего телевизионного сезона во многом из-за поступков певца Natan'а – участника проекта. Женатый артист завел интрижку с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек), которая тоже принимала участие в этом реалити. Зрители были удивлены, что мужчина, с теплотой говоря во время съемок о супруге Анастасии Швецовой и детях, крутит роман с другой женщиной, да еще и на всю страну.

В другом шоу Natan после горячей критики со стороны публики решил откровенно рассказать о пережитом на проекте "Звезды в джунглях". Во время беседы с телеведущим Дмитрием Дибровым в психологической передаче "Сессия" певец признался, что не оправдывает себя за случившееся, но его симпатия к Лерчек была искренней, и это чувство возникло в том числе из-за схожих ситуаций в их жизнях.

Как отметил Natan, уже тогда его брак трещал по швам, а благодаря Валерии он словно вдохнул свежий воздух. Артист рассказал, что Анастасия давно потеряла к нему интерес, а также добавил, что в этом только его вина.

"Две раненые души в тот момент нашли друг друга", – вспомнил певец о своих чувствах к Лерчек.

Natan признает, что за последние шесть лет совершил немало ошибок, из-за которых от его брака остались лишь руины. "Мы потеряли друг друга не в Москве, а глубоко внутри", – сказал артист.