Первая жена Яниса Тиммы призналась, что еще не рассказала сыну о кончине отца

В ночь с 16 на 17 декабря не стало бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тимма, с которым певица развелась накануне. Бездыханного мужчину обнаружили в подъезде московской пятиэтажки. На телефоне баскетболиста был номер артистки и просьба сообщить ей о его кончине.

Супруги были женаты четыре года, но совместных детей у них не появилось. Однако у спортсмена остался ребенок в Латвии от первой супруги Саны Оши. Муж и жена были вместе девять лет. В 2018 родился сын Тиммы Кристинан, и почти сразу он ушел к Анне.

О смерти Яниса скорбит и Сана. Она признается, что у нее уже новая жизнь, но с бывшим мужем они все равно были близки и вместе воспитывали наследника.



"Впереди у меня разговор с сыном. Ребенку нужно сказать, что его отца больше нет", – написала в своем блоге первая супруга баскетболиста.

Оша отметила, что несколько лет были для нее тяжелыми. Она поблагодарила, кто поддерживает ее и семью Тиммы в этот непростой период.

"Эти 5 лет были кошмаром для всех нас, мы все застряли в этой дыре вместе с ним..." – заявила девушка.



Одной из первых на кончину Яниса отреагировала его последняя супруга Анна Седокова. Певица в слезах заявила, что последние ее годы были похожи на ад и просила не писать о кончине Тиммы. Исполнительница таким образом хотела уберечь сына Гектора от новости. Спортсмен, хоть и не был родным отцом, с раннего возраста воспитывал мальчика и был к нему очень привязан.



Ранее сообщалось, что Седокова оплатит транспортировку тела бывшего мужа на родину.