"12 килограммов счастья": дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла срок своей беременности

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась радостной новостью – она готовится стать мамой впервые. Девушка, которая уже два года счастлива в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым, рассказала о том, как проходит беременность, и поделилась своими ощущениями с подписчиками.

28-летняя Анна призналась, что беременность стала для нее настоящим открытием. "Это невероятный период в моей жизни. Все впервые, все ново и волнительно. Ощущения затрагивают не только тело, но и сознание. Мне безумно приятно, что так много людей поддерживают меня в этот момент", – написала она в социальных сетях.



Будущая мама уже ощутила на себе, как меняется женское тело в этот период. Анна рассказала, что за время ожидания малыша набрала 12 килограммов, но воспринимает это с юмором.



"Это мои 12 килограммов счастья. Конечно, я стараюсь быть активной, больше гуляю и прислушиваюсь к рекомендациям врачей. Но, несмотря на все усилия, вес растет. Впереди еще целый триместр, и я уверена, что он будет таким же удивительным", – поделилась она.

Заворотнюк призналась, что ей непривычно видеть себя в новом теле, но беременность меняет ее отношение к себе. "Я постепенно учусь принимать себя такой, какая я есть. Понимаю, что все эти изменения – ради маленького чуда, которое скоро появится на свет. Это действительно невероятные ощущения", – добавила она.



Супруг Анны, Тимур Исмаилов, окружил ее вниманием и заботой. Семья живет в Дубае, где будущая мама наслаждается мягким климатом и долгими прогулками. Подписчики девушки активно поздравляют ее с важным событием, а сама Анна не устает благодарить своих фолловеров за теплые слова.



Напомним, что в мае 2024 года не стало Анастасии Заворотнюк, которая боролась с раком головного мозга на протяжении пяти лет. Анна не раз говорила, что воспоминания о маме дают ей силы. "Я знаю, что мама всегда мечтала о внуках. Я чувствую ее поддержку в каждом моменте своей жизни", – отмечала девушка в одном из своих постов.

Ранее Заворотнюк рассказала, что хотела сохранить свою беременность в тайне.