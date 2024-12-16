Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что хотела сохранить свою беременность в тайне

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк скоро впервые станет мамой. О радостном событии 28-летняя Анна рассказала в своем блоге. Накануне она вышла на связь с поклонниками в социальных сетях и призналась, что не планировала рассказывать о ребенке до самого его рождения.

Впрочем, позже желание поделиться радостью пересилило, и Анна рассказала о переменах в своей жизни. Заворотнюк поблагодарила подписчиков и раскрыла подробности своей беременности. По словам девушки, она никогда не верила в порчу и сглаз, но в этот раз стала опасаться.

"С беременностью у меня какое-то появилось ощущение, что, может быть, мне вообще уже дождаться рождения малыша и только потом рассказать", – заявила наследница актрисы.

Хоть было и страшно, Анна не пожалела, что рассказала о своем положении. Поклонники тут же поспешили поддержать дочь звезды "Моей прекрасной няни". Некоторые выразили надежду, что у Заворотнюк родится дочь, которую назовут Анастасией: "Анечка, тебе очень идет беременность, счастья, здоровья тебе и малышу"; "Если девочка родится, назовут Настей. К бабке не ходи"; "Ваша мама покинула этот мир и послала Вам ангела".



Напомним, с Анастасией Заворотнюк попрощались в мае 2024 года. На протяжении пяти лет актриса боролась с раком головного мозга. Звезда не дожила до радостной новости о беременности своей дочери всего шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел на лед после ее смерти и удивил всех своим внешним видом.