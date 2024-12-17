Алсу отреагировала на сообщение о романе ее близкой подруги с Яном Абрамовым

В середине декабря 2024 года известное издание опубликовало статью о романе близкой подруги певицы Алсу, Яны Юханановой, с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым артистка развелась несколькими месяцами ранее. В качестве доказательства была представлена фотография, на которой экс-супруг исполнительницы обнимается с девушкой в Дубае.





Вскоре на данное сообщение отреагировала Алсу, назвав статью ложной и заказной. Она также разместила ссылку на публикацию Яны, в которой та тоже опровергает роман с Абрамовым. Юхананова объяснила, что снимок с ней и Яном был сделан "много лет назад". Девушка прикрепила кадр, на котором позирует вместе с Алсу, и, судя по местности и одежде, он действительно был сделан в тот же день, что и снимок с бизнесменом.

Яна Юхананова попросила СМИ, распространившим заведомо ложную информацию, удалить статьи, которые порочат ее имя. Тем, кто отказывается это сделать, девушка пригрозила судом.

Алсу же считает, что знает человека, причастного к созданию фейковой новости.

"Кто их (статьи – Прим. ред.) заказывает, вы наверное догадываетесь", – написала артистка, отказавшись называть имена.

У интернет-пользователей в числе "подозреваемых" как минимум двое: сам Ян Абрамов и модель Анастасия Решетова, которую публика записала в разлучницы после того, как Алсу назвала экс-избранницу Тимати "девушкой с низким социальным статусом".