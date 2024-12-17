Анна Седокова прокомментировала новости о кончине Яниса Тиммы, с которым недавно развелась

Ночью 17 декабря Сеть облетела новость о том, что бывший супруг Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, скончался. Мужчину обнаружил житель дома, на первом этаже которого размещен отель "Апельсин". Там 32-летний спортсмен был зарегистрирован с 14 по 16 декабря. Сейчас в этом деле разбирается полиция.

На трагедию отреагировала и сама Анна Седокова. Экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала в своем блоге видео, на котором, захлебываясь слезами, просит ничего не писать о случившемся. Таким образом, звезда хочет уберечь ребенка от страшных подробностей.





"Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький... Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы... Я просто должна спасти ребенка от этой информации", – обратилась к поклонникам 42-летняя певица.

Судя по всему, Анна имеет в виду младшего сына Гектора, которого Янис любил как родного. Всего у Седоковой трое наследников от разных мужчин. Совместных детей с баскетболистом у артистки не было.



Напомним, Седокова и Тимма поженились четыре года назад. Тогда баскетболист оставил свою первую жену с ребенком ради певицы. Семейная жизнь Анны и Яниса всегда была полна драмы: супруги часто ссорились, разъезжались, публично скандалили и просили друг у друга прощения. Когда летом этого года исполнительница хита "Набери" заявила, что планирует развестись, мало кто поверил в серьезность намерений. Однако в октябре певица действительно подала заявление, а 9 декабря их брак расторгли.



Ранее сообщалось, что после заявления о разводе Янис Тимма обратился к Анне со словами: "Я разобью твое сердце".