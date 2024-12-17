Актриса Агата Муцениеце появилась на светском мероприятии с Петром Дрангой

Агата Муцениеце снова оказалась в центре внимания на светской вечеринке. На этот раз актриса появилась в компании знаменитого аккордеониста Петра Дранги. Пара вместе посетила премьеру комедийного фильма "Братья" в столичном киноцентре "Октябрь", и их совместный выход не остался незамеченным.

Для выхода в свет Агата и Петр выбрали элегантные образы в черном цвете. Муцениеце отдала предпочтение строгому брючному костюму. Волосы 32-летняя звезда "Закрытой школы" собрала в тугой хвост и дополнила аутфит сдержанным макияжем, а Дранга появился в классическом total black. Пара уверенно позировала перед камерами, не скрывая нежности: они обнимались и улыбались друг другу. На вопросы журналистов актриса и музыкант отвечать не стали, но их счастливые лица говорили сами за себя.



Похоже, Агата Муцениеце нашла поддержку и опору после непростого года. Напомним, в 2024-м актриса столкнулась с очередным витком судебных разбирательств с бывшим мужем Павлом Прилучным. Бывшие супруги через суд пытаются определить место жительства общего сына Тимофея, который отказывается возвращаться к матери. Тем не менее на светских мероприятиях Агата выглядит уверенной и счастливой, особенно когда рядом Петр.



Слухи об их отношениях появились еще несколько недель назад, когда Муцениеце и Дранга вместе с дочерью Агаты, восьмилетней Мией, посетили детское шоу. Тогда многие восприняли это как знак того, что у пары могут быть серьезные планы на будущее.



Петр Дранга, известный своей виртуозной игрой на аккордеоне и обаянием, всегда был окружен вниманием поклонниц. Однако 40-летний музыкант нечасто делится подробностями личной жизни, предпочитая оставлять вопросы отношений за кадром. Агата Муцениеце, в свою очередь, не раз признавалась, что готова к новому роману после сложного развода с Прилучным. Весной актриса подогревала интерес публики своей дружбой с телеведущим Иваном Чуйковым, однако сама она настаивала, что их отношения были лишь симпатией.



Ранее Муцениеце заявила, что после развода с Прилучным хотела навести на него порчу.