"Я разобью твое сердце": Янис Тимма обратился к подавшей на развод Седоковой

Летом этого года известная певица Анна Седокова объявила о разводе со своим третьим мужем Янисом Тиммой. Сразу после этого 41-летняя артистка изменила внешность: сделала пластическую операцию, отрезала волосы и перекрасилась в рыжий цвет. Подробности о своем разводе экс-солистка "ВИАгры" пока не рассказывает, как и Тимма.

Впрочем, накануне баскетболист выложил в своем блоге фотографии, на которых он томно смотрит вдаль и пускает дым. На кадры 32-летний спортсмен наложил песню White Gallows "Сердце". Многие поклонники посчитали, что Янис обращается этими строками к Седоковой.

"Я разобью твое сердце, ты не успеешь опомниться. Я разобью его так, что тебе это точно запомнится. Ты же сама показала мне, где оно у тебя находится. Тогда почему удивляешься тому, что оно не заводится?" – звучит в сингле.

Поклонники Яниса поспешили поддержать спортсмена. Они заявили, что понимают боль и переживания баскетболиста, и выразили надежду, что между супругами еще наладятся отношения и они снова будут вместе.





"Вам обоим сейчас очень тяжело"; "Очень жаль, что вы не вместе, очень эффективная пара"; "Как я хочу, чтоб вы помирились", – сокрушаются комментаторы.

Звездная пара, впрочем, не впервые выносит свою личную жизнь на публику. В прошлом году они эмоционально поругались в соцсетях, но быстро восстановили отношения. Кроме того, Анна много раз намекала своим подписчикам, что разводится с мужем, однако только накануне подала заявление о расторжении брака.

Ранее эксперт рассказал о новом лице изменившейся Седоковой.