Анастасия Решетова попросила заказчика атаки ботов на ее аккаунт "быть умнее"

Первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова, которую многие знают как бывшую возлюбленную рэпера и бизнесмена Тимати, рассказала в личном блоге о заказной атаке ботов. 28-летняя модель уверена, что таким образом некто пытается доставить ей неудобства.

По словам Решетовой, такое происходит не впервые. Ее аккаунт регулярно подвергается атаке ботов, и это, как считает Анастасия, уже вошло в привычку ее злопыхателя. Однако модель дала понять, что он предпринимает тщетные попытки насолить.

Судя по заявлению экс-избранницы Тимати, она знает личность человека, наславшего на ее блог ботов. Она призвала его тратить свои денежные средства на иные цели. Как отметила Анастасия, в реальности то, о чем идет речь, ее нисколько не касается.

"Будь умнее", – обратилась брюнетка.

Интернет-пользователи строят свои предположения, называя возможного заказчика атаки ботов на аккаунт модели. Они, например, называют певицу Алсу, которая ранее обвиняла модель во вранье после слов той о непривлекательности женатых мужчин. Певица во время развода с Яном Абрамовым называла Анастасию Решетову "девушкой с низким социальным статусом", что дало повод общественности думать о той как о любовнице бизнесмена и причине разлада в некогда крепкой семье.