Кристина Асмус перенесла операцию и рассказала о возлюбленном, который "дежурил" у кровати до утра

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Актриса поделилась первыми подробностями из больничной палаты.

Известная актриса Кристина Асмус накануне получила травму ноги. Она рассказала, что во время спектакля сделала неловкое движение, упала и почувствовала острую боль. Спустя несколько дней экс-супруга Гарика Харламова уже лежала в операционной. Звезда "Интернов" рассказала, что даже врачи удивились повреждениям.

"Вскрыли правое колено на операционном столе, а там секретик. Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала", – откровенничает актриса в своем блоге.

Операция по восстановлению ноги длилась четыре часа. Как рассказала сама Асмус, "резать" пришлось не только пострадавшую ногу, но и вторую, здоровую, из которой "брали материал". Когда отошел наркоз, Кристина почувствовала весь спектр ощущений и попыталась описать его поклонникам: "Просто адище".

Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina
Все это время 36-летнюю актрису поддерживал ее новый бойфренд – продюсер Илья Бурец. Звезда фильма "Текст" рассказала, что возлюбленный всю ночь сидел у кровати и держал ее за руку. Она очень благодарна избраннику, ведь без него ей было бы невероятно сложно, поделилась личным Кристина.

Травмировать ногу в канун Нового года для Асмус стало недоброй традицией. Вот уже четвертый год она встречает праздник в гипсе.

Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina

Напомним, совсем недавно Асмус представила публике своего бойфренда, появившись с ним на премьере фильма. Позже выяснилось, что продюсер развелся совсем недавно – 18 ноября. Однако пара уже живет как семья. Подруги артистки заявили, что Кристина и Илья съехались после первого свидания.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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