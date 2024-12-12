Кристина Асмус перенесла операцию и рассказала о возлюбленном, который "дежурил" у кровати до утра

Известная актриса Кристина Асмус накануне получила травму ноги. Она рассказала, что во время спектакля сделала неловкое движение, упала и почувствовала острую боль. Спустя несколько дней экс-супруга Гарика Харламова уже лежала в операционной. Звезда "Интернов" рассказала, что даже врачи удивились повреждениям.

"Вскрыли правое колено на операционном столе, а там секретик. Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала", – откровенничает актриса в своем блоге.

Операция по восстановлению ноги длилась четыре часа. Как рассказала сама Асмус, "резать" пришлось не только пострадавшую ногу, но и вторую, здоровую, из которой "брали материал". Когда отошел наркоз, Кристина почувствовала весь спектр ощущений и попыталась описать его поклонникам: "Просто адище".



Все это время 36-летнюю актрису поддерживал ее новый бойфренд – продюсер Илья Бурец. Звезда фильма "Текст" рассказала, что возлюбленный всю ночь сидел у кровати и держал ее за руку. Она очень благодарна избраннику, ведь без него ей было бы невероятно сложно, поделилась личным Кристина.



Травмировать ногу в канун Нового года для Асмус стало недоброй традицией. Вот уже четвертый год она встречает праздник в гипсе.





Напомним, совсем недавно Асмус представила публике своего бойфренда, появившись с ним на премьере фильма. Позже выяснилось, что продюсер развелся совсем недавно – 18 ноября. Однако пара уже живет как семья. Подруги артистки заявили, что Кристина и Илья съехались после первого свидания.