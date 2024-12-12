Певица, актриса, автор песен и продюсер Селена Гомес получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Бенни Бланко. Судя по реакции, звезда ответила положительно и скоро выйдет замуж.

"Вечность начинается сейчас", – написала знаменитость под фото, на которых позирует с кольцом.



Кажется, сама Селена все еще не может поверить в произошедшее. В своем блоге она поделилась видео, на котором звонит близким, чтобы сообщить новость, и едва не плачет от счастья. Также Гомес показала кольцо с большим бриллиантом миндальной формы, которое ей подарил жених.



Радость знаменитости разделили и ее фанаты со всего мира: "Так рада за вас обоих"; "Это прекрасно!!! Поздравляю, красавица. Желаю тебе счастливой жизни!"; "Боже мой!!! Поздравляю, королева Селена!!!".



К слову, выбор Гомес некоторые не понимают и часто критикуют 36-летнего Бланко за внешность. Сама певица, впрочем, внимание на хейтеров не обращает и продолжает следовать своим чувствам.



"Он лучше любого мужчины, с кем я была раньше", – отвечала ранее на нападки звезда.

Бенни Бланко – успешный рэпер и музыкант, который писал тексты для таких звезд, как Бритни Спирс, Кэти Перри и многих других.

Сама Селена, впрочем, сейчас не выступает, в первую очередь из-за проблем со здоровьем. Несколько лет назад у звезды обнаружили красную волчанку. Из-за болезни певице даже пришлось пересадить почку. Впрочем, теперь Гомес занимается бизнесом. Ее косметика пользуется огромной популярностью.



Напомним, ранее Селена встречалась с Джастином Бибером. Многие поклонники все еще мечтают о воссоединении двух звезд, но их пути давно разошлись. Исполнитель хита Baby в браке с Хейли Бибер, и недавно они стали родителями. К слову, ранее Гомес подозревали в романе с Егором Кридом после того, как их совместное фото попало в Сеть.