Беременную Меган Фокс заподозрили в романе с итальянским актером

На днях стало известно о расставании актрисы Меган Фокс с мужем Колсоном Бэйкером, более известным Machine Gun Kelly. Актриса уехала от супруга сразу после того, как обнаружила в его смартфоне то, что ее очень расстроило. Интересно, что несколькими неделями ранее звезда фильма "Трансформеры" рассекретила беременность.

Вскоре в Сети завирусился ролик, на котором запечатлены Меган Фокс и звезда эротической комедии "365 дней" Микеле Морроне. Поклонники обратили внимание на химию между двумя актерами. По мнению публики, это может указывать на роман знаменитостей.

Потом на связь вышел представитель Микеле Морроне, опровергнув слух. Мол, любые утверждения, выходящие за пределы рабочих отношений актеров, не имеют под собой оснований. Также источник TMZ указал на то, что обсуждаемое видео было снято годом ранее – на съемках фильма.

"В настоящее время Микеле находится в Италии на съемках другого проекта", – сообщил представитель актера.





Напомним, беременная Меган Фокс оставила супруга, отказавшись провести с ним День благодарения. Как сообщают инсайдеры, актриса очень устала от неадекватного поведения 34-летнего рэпера.