Красные туфли из "Волшебника страны Оз" проданы за рекордную сумму

На аукционе Heritage Auctions с молотка ушли знаменитые туфли, которые Джуди Гарленд носила в мюзикле "Волшебник страны Оз" 1939 года. Итоговая цена этой легендарной пары составила 32,5 миллиона долларов, что сделало их самой дорогой вещью из мира кино в истории.

Начальная цена была установлена на уровне $1,55 миллиона, но в процессе торгов она стремительно выросла благодаря высокой заинтересованности коллекционеров. По словам Джо Маддалены, вице-президента Heritage Auctions, эти туфли представляют собой "один из важнейших голливудских артефактов", а невероятный спрос на аукционе только подтверждает их значимость как для культуры, так и для коллекционеров.



Эта пара является одной из четырех оставшихся копий, которые использовались во время съемок фильма. Знаменитые красные туфельки принадлежали коллекционеру Майклу Шоу и применялась для съемок крупных планов. Интересно, что 20 лет назад туфли похитили из музея в Гранд-Рапидсе. Грабители просто разбили стекло витрины и унесли экспонат, ошибочно считая, что украшения на обуви сделаны из драгоценных камней. Только в 2018 году реликвия была найдена и возвращена.



Владелец выставил туфли на продажу в начале текущего года. Первоначальная оценка стоимости составляла 3,5 миллиона долларов, однако в результате торгов цена значительно превысила ожидания, увеличившись практически в десять раз.

Алые лодочки из "Волшебника страны Оз" давно стали культурным символом. Сам фильм, ставший классикой Голливуда, удостоился двух "Оскаров" из шести номинаций, а обувь, которую носила героиня Джуди Гарленд, навсегда закрепилась в истории кино как один из его самых ярких атрибутов.