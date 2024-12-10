"Это антисекс": Бородина назвала главные "красные флаги" при знакомстве с мужчиной

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Телеведущая рассказала, чего нельзя прощать потенциальным избранникам.

В шоу "Вопрос ребром" Ксения Бородина поделилась мнением о том, какие поступки мужчины во время знакомства могут предупреждать о потенциальных проблемах в отношениях. Телеведущая выделила несколько ключевых "красных флагов", на которые стоит обратить внимание.

По словам Ксении, для нее неприемлемо, если мужчина на первом свидании предлагает поделить счет в ресторане. Также телезвезда считает, что не стоит прощать потенциальному избраннику серьезное опоздание на встречу без уважительной причины. Еще "красными флагами", как считает знаменитость, являются неопрятный внешний вид (например, грязная обувь), а также спешка в интимных отношениях

Помимо прочего, Бородина считает плохим сигналом рассказы, в которых мужчина постоянно жалуется или плохо отзывается о своих бывших партнершах. Отталкивает телезвезду хвастовство и показное поведение.

"Ненавижу такое, когда сидит и рассказывает: "Да я... да вот этого знаешь..." Фамилиями начинает бравировать. Вся эта история – это сразу антисекс", – сказала телеведущая.

Напомним, в начале декабря 2024 года Ксения Бородина объявила о помолвке с блогером Николаем Сердюковым. Мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца в "Эрмитаже". При этом пара не торопится со свадьбой, но планируют сыграть ее в 2025 году.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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