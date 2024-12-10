"Не позволяла себе надеяться": Хэтэуэй не ожидала получить роль в фильме Нолана в третий раз

В ноябре 2024 года стало известно, что Энн Хэтэуэй присоединилась к актерскому составу грядущего проекта Кристофера Нолана. То есть звезда фильмов "Интерстеллар" (2014) и "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012) работает со знаменитым режиссером в третий раз. Известие о новом совместном проекте вызвало у актрисы бурю эмоций.

В недавнем интервью Хэтэуэй призналась, что испытывает настолько сильные эмоции, что ей трудно подобрать слова для их описания. По словам Энн, приглашение в мир творчества Нолана стало одним из лучших событий в её жизни. Возможность работать с ним дважды уже была для актрисы большим достижением, а третий раз – это нечто невероятное, о чем она даже не смела мечтать.

"Я никогда не позволяла себе надеяться, что это произойдет. Но это заставляет меня чувствовать, что я делаю все правильно", – сказала 42-летняя звезда Голливуда.







Премьера нового фильма Кристофера Нолана, где появится не только Энн Хэтэуэй, но и другие звезды Голливуда – Зендея, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон и Лупита Нионго, – запланирована на июль 2026 года. К слову, в том же году должна выйти вторая часть фильма "Дьявол носит Prada", в которой также может появиться Энн Хэтэуэй.

