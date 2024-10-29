Хэтэуэй о "Дьявол носит Prada": Не могла представить, что сыграю роль, которая переживет время

В 2006 году на экраны вышел фильм Дэвида Френкеля "Дьявол носит Prada". Главные роли в нем исполнили Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Эта картина стала хитом, показав зрителям изнанку мира моды глазами девушки, которая мечтает стать журналистом, но устраивается работать ассистенткой властного главного редактора модного журнала.

Мало кто знает, но Энн Хэтэуэй могла не появиться в "Дьявол носит Prada", поскольку была девятой в списке претенденток на роль Энди Сакс. В недавнем интервью для Vogue France актриса призналась, что до сих пор не понимает, почему остальные восемь актрис отказались от участия в фильме, который изначально казался потенциально успешным.





По словам Хэтэуэй, от проекта "Дьявол носит Prada" еще до начала съемок исходила магнетическая энергия, поэтому актриса очень хотела получить роль. Прочитав сценарий, Энн поняла, что он идеальный. Однако тогда она даже не могла вообразить то, что фильм будет оставаться одним из самых популярных спустя годы.

"Я никогда не могла представить, что однажды сыграю роль, которая переживет время", – отметила Хэтэуэй.

Благодаря этому фильму Энн изменила мнение о мире моды. "До "Дьявол носит Prada" я не понимала, что мода похожа на семью", – призналась актриса. Также Хэтэуэй обратила внимание, что сегодня многие среди тех, кто находится в индустрии, выбрали свой путь благодаря кинокартине, в которой она сыграла главную роль.





До конца 2024 года должны начаться съемки продолжения фильма "Дьявол носит Prada". Как пишут СМИ, к своим ролям вернутся Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также Эмили Блант и Стэнли Туччи. Премьера сиквела состоится в 2026 году – спустя 20 лет после выхода первой части.