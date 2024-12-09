Рэперов Jay Z и P.Diddy обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

В октябре 2024 года рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как P.Diddy, обвинили в изнасиловании 13-летней девочке. Спустя два месяца добавился еще один ответчик – рэпер Шон Картер, которого знают как Jay-Z, друга оскандалившегося артиста.

В иске приводятся слова некой анонимной женщины "Джейн Доу", которая в 2000 году, будучи подростком, якобы попала на закрытую вечеринку P.Diddy после встречи с его водителем на задворках церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Тот сказал девочке, она "подходит под то, что ищет P.Diddy", и отвез ее на вечеринку в дом продюсера. Там, по словам "Джейн Доу", гости употребляли наркотики.

Она также утверждает, что выпила предложенный ей напиток, из-за которого она захотела удалиться в другую комнату и прилечь. Вскоре туда вошли Jay-Z и P.Diddy, и они якобы и изнасиловали ее на глазах у известной женщины. После случившегося девочка быстро покинула вечеринку.

Jay-Z назвал обвинения "идиотскими" и заявил, что это "бессовестные пиар-акции, направленные на вымогательство денег у знаменитостей". Теми же словами высказались и представители Комбса, добавив, что тот никогда не совершал сексуальных домогательств или торговли людьми.

Напомним, громкие обвинения в адрес P.Diddy стали озвучивать год назад. Он якобы не только совершал сексуальное насилие, но и имеет отношение к секс-торговле людьми и рэкете. На сегодняшний день число истцов, выступивших с обвинениями к Шону Комбсу, превышает 120, среди которых равное количество мужчин и женщин. Однако иск от "Джейн Доу" является первым, где фигурирует еще один высокопоставленный ответчик, -Jay-Z.