"На воду дуешь": родившая в 53 Федункив объяснила, почему скрывала беременность от публики

Российская актриса Марина Федункив родила первенца в 53 года, о чем стало известно в ноябре 2024 года. Примечательно, что новость о беременности артистки до этого была лишь слухом. До появления на свет ребенка знаменитость не делала никаких заявлений.

Свое желание скрыть беременность от публики Федункив объяснила в беседе с журналистами на светском мероприятии, организованном Филиппом Киркоровым ради премьеры клипа на песню "Черная пантера". По словам Марины, она хотела уберечь себя и будущего ребенка от плохой энергетики, в существование которой верит.

"Я в таком возрасте, когда на воду дуешь уже", – сказала артистка, имея в виду поговорку "обжегшись на молоке, дуют на воду".

Также Марина Федункив поделилась советом с женщинами, которые размышляют о материнстве после 50-ти. Как отметила знаменитость, в этом возрасте необходимо быть уверенной в поддержке со стороны близких людей.

"Если в одного – столько опасений и страхов. Если ты знаешь, что рядом с тобой есть люди, которые тебя поддержат, можно не переживать", – добавила звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman.

Напомним, отцом ребенка Марины Федункив является итальянец Стефано Маджи, с которым она связана узами брака уже три года. Как отметила артистка, сын похож на папу.