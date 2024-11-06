"Все из меня вылезли": Мария Кожевникова показала редкое фото с четырьмя сыновьями

Прошлый год стал для Марии Кожевниковой особенным: в августе актриса вместе супругом Евгением Васильевым отметила 10-летие брака, а в сентябре она родила четвертого сына. Так для артистки карьера окончательно отошла на второй план, окунувшись с головой в семейные заботы. Однако знаменитость не забывает о поклонниках. Она все равно появляется на светских мероприятиях, принимает участие в съемках различных передач и радует публику свежими семейными снимками.

Так, недавно Мария показала подписчикам в популярной социальной сети редкое фото, на котором она запечатлена вместе с четырьмя сыновьями во время отдыха за границей. "Сама поверить не могу, что все из меня вылезли", – подписала Кожевникова трогательный снимок.

Напомним, самого младшего сына Марии Кожевниковой и Евгения Васильева зовут Александром (1 год), третьего – Василием (7 лет), второго – Максимом (9 лет), а первенца – Иваном (10 лет). Недавно актриса призналась, что мечтает о пятом ребенке.

Поклонники, кстати, в восторге от нового снимка Марии Кожевниковой. "Какая богатой и красивая мамочка", "Вы все как из сказки", "Самые счастливые фотографии", "У вас собственная футбольная команда", "Мальчишки чудесные", – прокомментировали подписчики фотографию актрисы с сыновьями.