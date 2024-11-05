"Так тырить контент как минимум неприлично": Рудковская предложила пари Алине Загитовой

В 2019 году известная фигуристка Алина Загитова объявила о временном уходе из большого спорта. Сейчас олимпийская чемпионка развивает себя в медиапространстве, запустив в этом году свое авторское шоу "Хранители времени". На днях 22-летняя спортсменка поделилась впечатлениями об успехе проекта. Как отметила воспитанница Этери Тутберидзе, билеты разлетелись моментально, а трибуны были полностью заполнены.

С высказыванием Загитовой не согласилась продюсер Яна Рудковская, которая заявила, что фигуристка приукрасила факты и на самом деле на мероприятии присутствовало много пустых мест. В своем блоге Рудковская, имеющая более чем 20-летний опыт в организации ледовых шоу, подчеркнула, что прекрасно понимает, что значит "солдаут". Продюсер напомнила, что системы билетных операторов фиксируют точные данные о продажах, и предложила Загитовой сравнить свои и ее данные по реализованным билетам.





Кроме того, Рудковская обвинила спортсменку не только в преувеличении успеха, но и в копировании своих шоу. По словам продюсера, некоторые художественные идеи были реализованы в ее проектах задолго до появления Загитовой на льду. Яна заявила, что работа Алины "слизана" с их "Русалочки".

"В нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссерам как минимум неприлично – это в любой индустрии считается плохим тоном", – возмутилась супруга Евгения Плющенко.

Загитова в ответ заявила, что уверена в достоверности своих слов. "Цифры не лгут", – добавила она, отметив, что ни она, ни ее команда никогда не смотрели ледовые представления Рудковской и, соответственно, не могли заимствовать элементы из "Русалочки".



Ранее ходили слухи о возможных отношениях Загитовой с певцом Егором Кридом. Впоследствии Крид сам прояснил ситуацию и рассказал о своих отношениях с фигуристкой.