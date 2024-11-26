"Боже, какая я жиробасина!": Бьянка рассказала, как похудела на 41 килограмм за пол года

Всегда стройная и активная королева R&B в прошлом году неожиданно предстала перед поклонниками в размере XXL. Некогда изящную Бьянку сложно было узнать. Как призналась сама певица, в тот момент у нее случился серьезный гормональный сбой, который привел к набору лишнего веса. По словам артистки, все это было приправлено апатией, и целыми днями она смотрела сериалы, заедая шоколадными тортами и другими вредными для фигуры и здоровья продуктами.

"Ела и смотрела сериалы. А потом думаю: "Боже, какая я жиробасина!" Я настолько перестала себе нравиться, что стеснялась выйти в купальнике, чтобы поплавать", – откровенничает звезда.

Опомнилась исполнительница хита "А че че", только когда перестала влезать в свой привычный размер. Бьянка рассказала, что последней каплей стала цифра 90 на весах. Тогда артистка решила сесть на диету и заняться спортом. Однако ни первое, ни второе не приносило результата – вес словно замер.



Из-за лишних килограммов у певицы появились комплексы. На сцене было двигаться все тяжелее, а после она спешила спрятаться за мешковатую одежду. В какой-то момент звезде эстрады надоело так жить, и она решила обратиться за помощью к специалисту. Бьянка рассказала, что нашла эндокринолога, который подобрал ей лечение, и вес начал снижаться.



"Я, честно говоря, даже не знаю, что именно мне вкалывали. Я доверилась врачам", – рассказала певица.

Ранее Бьянка оказалась в центре скандала на шоу "Звезды в джунглях". Певицу застукали за интимом с рэпером Натаном, однако после тот открестился от нее и заявил, что хотел бы ребенка от блогерши Лерчек.