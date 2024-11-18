Женатый Natan заявил, что хотел бы ребенка от Лерчек: "Это было бы по любви"

И Лерчек, и Natan уже давно вернулись из Колумбии в Россию, однако страсти вокруг этой парочки продолжают набирать обороты. Новые выпуски шоу "Звезды в джунглях" выходят в эфир, а его супруге приходится смотреть, как тот крутил романы, пока был далеко от дома. И пока многие после поцелуя певца с блогершей думали, что все это лишь "постанова" ради охватов, Natan в очередной серии проекта сделал заявление, которое удивило многих.

Женатый артист, лежа ночью на песке рядом с Чекалиной, заявил, что между ними не просто "курортный роман", а нечто большее. По словам Natan, у него к 32-летней блогерше действительно могли бы быть чувства. Шоумен признался, что хотел бы от Валерии ребенка.

"Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви", – эмоционально заявил музыкант.

Сама Чекалина призналась, что старалась отстраниться от Natan, зная, что он в браке, но все безуспешно – притяжение было сильнее. Она отметила, что признание репера тронуло ее до глубины души.





На этом женатый артист не остановился и решил извиниться перед Лерчек за связь с Бьянкой. Natan отметил, что пожалел об интиме с королевой R’n’B. Чекалина, к слову, поверила 38-летнему певцу и выразила надежду, что тот впредь не будет совершать неправильных поступков.

Напомним, после выхода серии, в которой Лерчек и Natan засняли за поцелуем, супруга репера заявила, что в паре давно намечался развод. По словам избранницы артиста, муж уезжал на проект, чтобы перезагрузиться и принять решение, стоит ли продолжать эти отношения. Сама Чекалина, к слову, заявила, что репер во время общения с ней вел себя как холостяк.

Ранее сообщалось, что Лерчек считает себя виноватой из-за интрижки с Natan.