Робби Уильямс потерял миллионы долларов из-за смерти Елизаветы II

На конец 2024 года запланировала премьера биографического фильма "Быть лучше: История Робби Уильямса". Британский певец лично принял участие в съемках картины, где он большее время будет появляться в образе обезьяны. Одной из зрелищных сцен в фильме стал сложный музыкальный номер на одной из улиц Лондона. Правда, от эпизода почти отказались из-за возникших серьезных проблем.

В недавнем интервью режиссер картины Майкл Грэйси рассказал, что ради съемок масштабного номера планировал закрыть Риджент-стрит ночью на четыре часа, но после объявления национального траура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II разрешение на съемку было отозвано.

Так Робби Уильям и команда, работавшая над фильмом, лишилась миллионов долларов, выделенных на съемки эпизода. Страховые компании отказались покрывать понесенные убытки, поскольку данные обстоятельства не подпадали под страховые случаи, пояснил режиссер. Съемочной группе потребовалось дополнительное финансирование и пять месяцев, чтобы вновь получить разрешения и продолжить работу.





Изначально получение разрешений на закрытие одной из самых оживленных улиц Лондона было непростой задачей из-за важности этой транспортной артерии и необходимости перенаправления автобусных маршрутов. Однако благодаря популярности Робби Уильямса и поддержке со стороны Короны, являющейся владельцем земель, согласования по съемке музыкального номера были достигнуты, отметил режиссер.

Согласно информации из открытых источников, бюджет киноленты "Быть лучше: История Робби Уильямса" составляет 100 миллионов долларов. Фильм выйдет в российский прокат 26 декабря.