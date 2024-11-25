"Он вам врет": Алена Блин сообщила о возвращении Natan'а в семью после публичной измены

Реалити-шоу "Звезды в джунглях" телеканала ТНТ стало самым скандальным в новом телевизионном сезоне во многом из-за поведения одного из участников проекта – рэпера Natan'а. Молодой артист закрутил роман с блогером Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек, а также флиртовал и целовался с певицей Бьянкой. Девушки тоже принимали участие в шоу, как и журналистка Алена Жигалова (Алена Блин), которой пришлось наблюдать за любовным треугольником женатого артиста.

Супруге Natan'а, которая старается избегать публичности, пришлось комментировать поведение неверного мужа на проекте. По словам Анастасии Швецовой, она рассталась с супругом за месяц до съемок "Звезд в джунглях" – то есть до так называемой измены. Однако девушка, родившая от певца двоих детей, дала понять, что поступок мужа ее очень задевает, тем более его видели и миллионы людей.

После выхода в эфир выпусков шоу, Natan опубликовал в Сети несколько видеороликов, в которых заявил о своем намерении вернуться в семью. То же он повторяет и во время общения с журналистами на светских мероприятиях. Например, на премьере фильма "Звезды в Сибири" артист сообщил, что делает все для восстановления брака.

"Все мои усилия будут направлены на воссоединение семьи. Я думаю, самая главная оценка будет только от главного человека. И, я надеюсь, он это оценит", – сказал рэпер.

Однако Алена Блин, которая тоже явилась на премьеру фильма, заявила, что Natan лукавит. Мол, на самом деле жена его давно простила.

"Он уже вернулся [к жене]. Он вам врет все!" – сообщила журналистка коллегам.

Однако интервьюер считает, что таким мужчинам, как Natan, нет прощения. По словам Алены Блин, она на месте Анастасии выгнала бы пинками неверного супруга и никогда бы не пустила его на порог.

Ранее Natan в шоу "Звезды в джунглях" признался, что хотел бы завести детей с Лерчек. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".