У Насти Ивлеевой новый бойфренд: звезда решилась на важный шаг в отношениях

После нашумевшей "голой вечеринки" Настя Ивлеева ведет непубличный образ жизни. 33-летняя блогерша перестала появляться на светских тусовках, не общается с журналистами и даже от соцсетей взяла паузу. О своей личной жизни блогерша перестала рассказывать еще раньше. Однако накануне в своем Telegram-канале звезда "Орла и решки" опубликовала занимательный пост.

Настя поделилась трогательным снимком с племянницей. Но подпись под фото привлекла гораздо больше внимания. Звезда соцсетей заявила, что приехала знакомить нового бойфренда с семьей. Это значит, что после грандиозного скандала Ивлеева не только нашла свою любовь, но и решилась на важный в отношениях шаг. Вероятно, у блогерши и ее избранника действительно все серьезно.

"Приехала знакомить парня с семьей,‍ тем временем моя племянница перестает дышать", – написала телеведущая, намекая на то, что племянница – по-прежнему поклонница ее первого мужа Элджея.



Впрочем, личность своего избранника Настя раскрыла только родным, а вот поклонники и все остальные продолжают пребывать в неведении. И остается только догадываться, кто же смог завоевать сердце "Настюшки-опасность".



Напомним, в 2019 году Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. Однако спустя два года артист и блогерша развелись. Сама Анастасия рассказывала, что они оба не были готовы к семье и поторопились со свадьбой.

Ранее сообщалось, что отмененная Ивлеева раскрыла новое место работы.