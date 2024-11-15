Дочь Виктории Бони со слезами попросила забрать ее из Англии: "Мама, не отпускай меня"

Последние месяцы Виктория Боня посвятила себя горам. В сентябре блогерша покорила одну из самых высоких в мире вершин Манаслу, а в начале ноября вернулась с шеститысячника Амадаблам. Чтобы все это время дочь не скучала одна и находилась под присмотром, участница шоу "Выжить в Дубае" подобрала Анджелине школу-пансион для тех, кто учится верховой езде. Учебное заведение находится в Британии, и на днях теледива навестила там дочь.

Однако много времени с наследницей Боня провести не смогла. В планах у экс-избранницы миллиардера Алекса Смерфита новое путешествие, чему дочь, к слову, была не очень рада. Узнав, что мама снова ее оставляет, девочка расплакалась и попросила забрать ее из Британии со словами: "Мама, не отпускай меня".

Виктория, к слову, и сама едва сдержала слезы. Она пообещала Анджелине, что приедет к ней в декабре и свозит ее на Мальдивы.

"Решила, что заберу ее оттуда со следующего года! Слишком она еще маленькая, хочу, чтобы была рядом", – проводив подростка, заявила звезда интернета.





Напомним, Анджелина – единственная дочь выпускницы "Дома-2". Девочка появилась на свет, когда звезда была в гражданском браке с Алексом Смерфитом. Несмотря на совместного ребенка, ирландец так и не вручил избраннице заветное обручальное кольцо. Как рассказала сама Боня, после разрыва он и вовсе не принимает участия в жизни девочки.

Ранее Боня рассказала о тратах дочери на конный спорт.