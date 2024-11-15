"Исчез с радаров": Джастин Бибер не хочет появляться на публике на фоне скандала с Пи Дидди

В последнее время поклонники Джастина Бибера заметили, что певец стал реже появляться на публике и предпочитает проводить время дома. Недавно артист и его супруга Хейли отметили первый Хэллоуин со своим трехмесячным сыном Джеком, нарядившись в костюмы персонажей из популярного мультсериала "Ким Пять-с-плюсом". Фотографии с семейного праздника были опубликованы в социальных сетях. Фанаты обратили внимание, что снимки были сделаны дома, и не было никаких признаков участия певца в массовых мероприятиях.





Отсутствие Джастина на публике вызывает вопросы у его фанатов. Некоторые источники предполагают, что причиной такого поведения могут быть недавние события в жизни певца. Например, есть информация о возможных юридических проблемах, связанных с финансами Бибера. Кроме того, рэпер и продюсер Пи Дидди, который, по слухам, совратил певца, когда тот только начинал свою карьеру, оказался вовлечен в судебные разбирательства. Это могло негативно повлиять на эмоциональное состояние 30-летнего артиста.

"Он как будто исчез с радаров после ареста Дидди и появления всех этих отвратительных подробностей. Люди искренне беспокоятся о нем", – рассказал инсайдер.

Также не исключено, что Джастин просто решил сосредоточиться на семье и отцовстве. Рождение сына стало для него очень важным событием, и певец предпочел отойти от активной публичной жизни, чтобы посвятить больше времени близким.

Ранее Джастин Бибер открыто говорил о своих психологических проблемах и необходимости заботы о ментальном здоровье. Путь к мировой славе был для него очень непростым, и возможное решение уйти в тень может быть связано с желанием сохранить внутреннюю гармонию и благополучие.





Напомним, что Джастин Бибер познакомился с Пи Дидди, когда ему было 15 лет. Он стал наставником молодого певца. В сентябре 2024 года, после ареста рэпера, в интернете появились слухи о том, что в подростковом возрасте артист мог столкнуться с насилием со стороны Пи Дидди, в том числе на закрытых вечеринках продюсера.