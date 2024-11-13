"Мам, дай денег": вернувшаяся в Лондон Боня показала, как ее встречает дочь

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Звезда соцсетей показала кадры встречи с наследницей.

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня вернулась из Непала, где покорила очередную гору. Свое восхождение телеведущая посвятила дочери – 12-летней Анджелине, которую она родила в отношениях с миллиардером Алексом Смерфитом. Сейчас девочка учится в Лондоне в пансионе закрытого типа, который ей подобрала мама.

После своего путешествия Боня заехала в Монако, где живет постоянно, а затем отправилась в Британию повидаться с дочерью. Виктория поделилась с поклонниками кадрами встречи с наследницей. Анджелика, как и любой подросток, первым делом начала выпрашивать у мамы деньги на аксессуары для верховой езды.

"Мам, дай денег, мам, дай денег", – повторяет школьница с улыбкой.

Виктория Боня с дочерью. Фото: соцсети/@victoriabonya

Подруга Алены Водонаевой отметила, что дочь похожа на нее как две капли воды: "Мама – горы, дочка – лошади", – отметила блогерша под видео с Анджелиной. По словам Виктории, та каждую неделю покупает что-то новое для своего увлечения, однако запросы все не прекращаются. В этот раз подросток хочет купить специальные накидки для лошади разных цветов. Для этого девочка просит 400 фунтов стерлингов (более 50 тысяч рублей).

Дочь Виктории Бони. Фото: соцсети/@victoriabonya

Боня заявила, что готова дать ей только половину суммы сейчас, а остальное – после того, как выиграет скачки. Впрочем, дочь телезвезды это не устроило, и она продолжила уговаривать только что вернувшуюся маму.

Ранее стало известно, что у мамы Виктории Бони после пластической операции остались на лице рытвины и шрамы. Блогерша поделилась снимками, которые шокировали поклонников.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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