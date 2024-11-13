"Мам, дай денег": вернувшаяся в Лондон Боня показала, как ее встречает дочь

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня вернулась из Непала, где покорила очередную гору. Свое восхождение телеведущая посвятила дочери – 12-летней Анджелине, которую она родила в отношениях с миллиардером Алексом Смерфитом. Сейчас девочка учится в Лондоне в пансионе закрытого типа, который ей подобрала мама.

После своего путешествия Боня заехала в Монако, где живет постоянно, а затем отправилась в Британию повидаться с дочерью. Виктория поделилась с поклонниками кадрами встречи с наследницей. Анджелика, как и любой подросток, первым делом начала выпрашивать у мамы деньги на аксессуары для верховой езды.

"Мам, дай денег, мам, дай денег", – повторяет школьница с улыбкой.





Подруга Алены Водонаевой отметила, что дочь похожа на нее как две капли воды: "Мама – горы, дочка – лошади", – отметила блогерша под видео с Анджелиной. По словам Виктории, та каждую неделю покупает что-то новое для своего увлечения, однако запросы все не прекращаются. В этот раз подросток хочет купить специальные накидки для лошади разных цветов. Для этого девочка просит 400 фунтов стерлингов (более 50 тысяч рублей).





Боня заявила, что готова дать ей только половину суммы сейчас, а остальное – после того, как выиграет скачки. Впрочем, дочь телезвезды это не устроило, и она продолжила уговаривать только что вернувшуюся маму.

Ранее стало известно, что у мамы Виктории Бони после пластической операции остались на лице рытвины и шрамы. Блогерша поделилась снимками, которые шокировали поклонников.