Мама нашла идеального отца для детей Бузовой

Врачи говорят, что оптимальное время для рождения первенца– 18-25 лет. А Ольге Бузовой в декабре исполнится уже 39 лет. И чем старше становится бывшая звезда "Дома-2", тем сложнее окажется ей родить.

Поэтому Оля твердо решила зачать малыша сейчас – вбежать в последний вагон уходящего поезда.

"В следующем году я рожаю, потом небольшой перерыв от творчества, чтобы побыть хорошей мамой и в 2026 снова трудиться", – рассказа певица и телеведущая женскому журналу "Клео.ру".





Но от кого она собирается рожать? Ведь уже восемь лет она в разводе! "Наверное, от Павла Дурова! Не зря же он сперму сдавал!" – смеется мама Оли Бузовой. Хороший выбор, ведь тогда дети будут красивыми и богатыми. (По оценке на 2024 год, состояние Павла Дурова составляет 15,5 миллиарда долларов, он занимает 8-е место в рейтинге Forbes богатейших россиян).

Напомним, Дуров уже имеет более 100 биологических детей в 12 странах, поскольку 15 лет назад стал донором уникального биоматериала. И даже сегодня он доступен в одной из столичных репродуктивных клиник для желающих стать мамой. Поэтому Оле надо поспешить за драгоценным семенем – желающих разжиться им очень много.