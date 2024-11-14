Певица и блогер Кристиан выпустила клип "Вселенная", посвященный любви разных поколений

Кристиан (Kristian) появилась среди новых звезд и звездочек российского шоу-бизнеса внезапной вспышкой. Ее дебютный клип набрал 300 000 просмотров, сейчас у нее за плечами – три релиза и несколько живых концертов.

Недавно на YouTube вышла премьера клипа молодой певицы "Вселенная" – светлая история о первой любви и взрослении. По словам Кристины, песня посвящена Году семьи, который, мы тоже на это надеемся, не зависит от календаря, ведь для любви не существует времени.





– Кристина, в вашем клипе можно увидеть истории любви разных поколений. Есть история о том, как зарождаются чувства в юном возрасте и как любовь преображает жизнь уже зрелых людей. Расскажите, как проходили съемки? Я знаю, что в клипе снимались многодетные семьи.

– Идея пришла спонтанно. Хотелось показать, что бывает такая любовь, которая начинается в детстве и продолжается на протяжении всей жизни, когда судьба разводит вас и сводит вновь. В клипе снимались актеры, и мне было важно, что все они из больших семей, и, кстати, пара взрослых людей, которые снимались в клипе, в реальной жизни – очень крепкая семья.



– В своих соцсетях и в песнях вы очень искренняя и открытая. Но, несмотря на это, мало рассказываете о себе. Вы с детства мечтали о сцене?

– О сцене я мечтала с детства, но была гиперактивным ребенком, поэтому родители отдали меня на плавание. Но я "бредила" идеей стать певицей. Закрывшись у себя в комнате, представляла себя Бритни Спирс, которая снимается в каком-то клипе. Петь я начала в 2021 году, когда у меня случился переломный момент в жизни. Я собиралась возвращаться в Питер, где все было подготовлено к хорошей жизни, но не побоялась трудностей и устроилась в риелторскую компанию, чтобы остаться в Москве.



Наверное, именно потому что я не побоялась, Бог дал мне шанс заниматься любимым делом. Мне пришло предложение от лейбла Taste, и я заехала на кастинг по дороге на свою стажировку в риелторском агентстве. Вот так быстро закончилась для меня офисная жизнь и началась моя музыкальная деятельность.

– Какая ваша песня самая личная и откровенная?

– У меня все мои песни любимые. Скажу честно, каждая моя новая композиция нравится мне больше предыдущих, наверное, это нормально для артиста, который развивается и ищет свое уникальное звучание. Очень часто то, о чем я молчу, находит отражение именно в песнях.



– У вас образ очень позитивной девушки, которая любит жизнь и дарит радость людям. Но мне показалось, что в ваших песнях всегда присутствуют нотки грусти. Музыка для вас способ выразить то, что не хочется транслировать в соцсетях?

– Отчасти да. Я открытый и позитивный человек, но не стоит забывать, что я девушка – и нам всем иногда хочется погрустить даже без повода. Мне хочется записывать песни, под которые можно и погрустить, и потанцевать, и поразмышлять.





– Что вам помогает восстанавливать силы?

– Я очень люблю ходить в разные медитативные пространства, люблю собираться с подругами женской компанией, чтобы поговорить о насущном. Меня это очень вдохновляет и помогает восстановить силы. А бывает и так, что я закрываюсь дома и просто провожу время наедине с собой. Тут все зависит от моих жизненных обстоятельств и настроения.



– Лучший способ сегодня сохранять оптимизм? Как не унывать, когда мир сходит с ума?

– Уметь слушать тишину – это очень важно, чтобы на время отключиться от всех мыслей. Таким образом я сохраняю позитивный настрой. Я стараюсь не улетать в облака, а находиться в моменте и замечать вещи, которые меня окружают. Такие мелочи как раз и помогают не унывать, даже когда мир сходит с ума.



– Вы выглядите потрясающе. Много времени посвящаете уходу за собой?

– Не могу сказать, что много времени посвящаю уходу, но делаю уходовые процедуры на регулярной основе. Есть утренние и вечерние ритуалы, люблю делать разные маски и делаю массаж гуаша. Также использую аппаратную косметологию, а не инъекционную.

– Вы сталкивались с негативной реакцией на ваш блог?

– Конечно, периодически сталкиваюсь, но стараюсь не обращать на это внимания. Я считаю, что когда тебя ругают, это может стать для тебя точкой роста. Если тебя все вокруг хвалят, то ты не будешь расти.



– Вас не обвиняли в том, что вы слишком красивая и можете негативно влиять на подростков, которые переживают из-за того, что не соответствуют идеальным образам любимых блогеров?

– Такого у меня никогда не было и, я надеюсь, не будет. С 13 лет я работала моделью, в том числе за границей, и когда я преподавала подиумный шаг и позирование, мамы подходили ко мне после занятия и просили уделить их дочкам побольше внимания, поработать над их позиционированием и самопрезентацией. Так что пока мне не говорили ничего подобного.





– Что бы вы сказали девочке-подростку, которая не может принять себя? И стремится или всячески улучшать свою внешность, или наоборот прячется, стесняясь проявить свои лучшие качества?

– Тут можно сказать банальную вещь – нужно полюбить себя. Сейчас все говорят об этом, но практически никто не говорит, как это сделать. Нужно принять себя такой, какая ты есть. Понятно, что нужно ухаживать за собой, следить за своим здоровьем, как физическим, так и ментальным. Я считаю, что сейчас поколение очень развитое с точки зрения психологии и восприятия мира.



Я бы сказала, что нужно не бояться пробовать и экспериментировать. Также нужно стараться поддерживать свою натуральную красоту – не прокалывать языки и пупки, не делать тату, потому что лучше это сделать во взрослом и осознанном возрасте. Нужно окружать себя людьми, которые тебя по-настоящему любят и ценят, потому что когда ты окружаешь себя людьми, которые вытирают об тебя ноги, ты теряешь свою самоценность.





– Вы часто примеряете на себя разные образы? Или предпочитаете придерживаться одного стиля?

– У меня не было большого количества каких-то образов. У меня был один большой эксперимент – я была самураем в мире музыки, но при этом у меня было полное неприятие себя как женщины. Это был интересный опыт, но сейчас я чувствую себя гармоничнее, потому что я больше никем не притворяюсь.



– Есть какая-то вещь, которую вы никогда не наденете?

– Время покажет. Сейчас ничего на ум не приходит. Я за то, чтобы наряд был закрытым, но сексуальным, то есть какие-то облегающие платья, юбки и так далее.

– Вы часто путешествуете. Какая поездка особенно запомнилась?

– Совсем недавно я ездила в Таиланд, чтобы поучаствовать в шоу. Поэтому поездка запомнилась! А еще после этого я три недели провела сама с собой и общалась только с самыми близкими людьми.

– Вы верите в вечную любовь или в ту, которая живет три года? Можно ли сохранить крепкие чувства на всю жизнь – это взаимный труд или судьба?

– Я верю в любовь, которая длится всю жизнь, но также я верю в то, что мы приходим в этот мир в одиночку и так же уходим. Я считаю, что каждому из нас дано найти человека, с которым комфортно и который будет преумножать те чувства, что есть у тебя внутри. Например, я знаю, что в следующих отношениях моя главная задача – не сбежать, потому что я тот человек, который при малейших трудностях в отношениях сразу же бежит. Но я этот вопрос прорабатываю.

– На сцене какого концертного зала вы видите себя через пять лет?

– На самом масштабном концерте! Не люблю ставить границы своим мечтам.