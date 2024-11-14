Митя Фомин не хочет продолжать участие в "Звездных танцах" из-за низких оценок жюри

В недавнем выпуске шоу "Звездные танцы" на ТНТ одни из участников, певец Митя Фомин и профессиональная танцовщица Кейко Ли, выступающие в паре, получили низкие оценки и едва не покинули проект. Это очень расстроило артиста, и теперь он не может найти в себе силы для дальнейшей борьбы за победу в конкурсе.

По словам Фомина, до репетиции он считал, что вряд ли справится с поставленной задачей, ведь танец очень непрост, несмотря на его яркость и комичность. Но певец продолжал усердно тренироваться и оттачивать движения. В итоге поставленный номер оказался одним из самых любимых, и артист, как он считает, выложился на все сто процентов во время съемок. Зрители также высоко оценили танец Мити и Кейко, судя по комментариям в Сети.

Фомин отметил, что и члены жюри, высказываясь о его выступлении, хвалили и благодарили за искрометный номер, но в итоге поставили те оценки, из-за которых он оказался в числе аутсайдеров. "У меня было ощущение, что именно это выступление закончится как-то иначе", – признался певец. Исполнитель хита "Все будет хорошо" не видит причин, из-за которых можно было бы отнестись к ситуации проще.

"Почему я должен проще относиться к тому, что я делаю? Я не могу. Я не умею. Не буду", – сказал артист.

Митя Фомин честно сказал Кейко Ли об отсутствии желания возвращаться в шоу "Звездные танцы". "Мне казалось, я достаточно адекватно воспринимаю собственную оценку. Но, оказывается, я был одинок в этом ощущении, отсюда встает вопрос о собственной адекватности. Чтобы не испытывать чувство неполноценности, которое я не просил, мне лучше в этом не участвовать", – заключил певец.