"В следующем году я рожаю": Ольга Бузова объявила о паузе в карьере из-за беременности

До недавнего времени поклонникам 38-летней Ольги Бузовой казалось, что они знают все о ее личной жизни, поскольку все свои романы знаменитость охотно демонстрировала. Однако в этом году поющая телеведущая лишь игриво намекает на наличие избранника. Стоит отметить, что в последнее время она стала гораздо смелее в своих заявлениях.

Так, перед сольным концертом в часть восьмилетия певческой карьеры Бузова пообщалась с журналистами, рассказав им о планах на ближайшее будущее. По словам Ольги, уже в 2025 году она планирует обзавестись долгожданным ребенком. "В следующем году я рожаю", – внезапно объявила телезвезда и добавила, что из-за ухода за малышом возьмет паузу в карьере. Чтобы побыть хорошей мамой, она планирует вернуться к работе только в 2026-м.

Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а после развода запела, записав несколько песен, которые стали хитами. Позднее телеведущая состояла в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном, с которым успела создать пару композиций. Их расставание тоже было скандальным. По словам телезвезды, эти отношения были абьюзивными.