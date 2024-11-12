Потерявшая дочь 38-летняя Меган Фокс объявила о беременности: "С возвращением"

В прошлом году Меган Фокс должна была стать мамой в четвертый раз. Однако у звезды Голливуда случился выкидыш, и девочка, которую так ждала актриса, так и не появилась на свет. Трагический этап жизни Меган разделила вместе со своим бойфрендом, 34-летним Колсоном Бэйкером.

А несколько часов назад звезда "Королевы экрана" поделилась с поклонниками радостной новостью: она снова беременна. Об этом она объявила под "голым" снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной, обмазавшись черной жидкостью и придерживая уже округлившийся животик.





"На самом деле ничто никогда не теряется. С возвращением", – написала звезда экранов.

После слов Фокс многие посчитали, что она снова ждет девочку. К слову, актриса воспитывает троих сыновей от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином. Пара рассталась в 2022 году. Старшему ребенку актрисы двенадцать лет, младшему исполнилось восемь, средний наследник Фокс отметил десятилетие.

На беременность бывшей жены одним из первых отреагировал 51-летний Грин. Он пожелал ей счастья и отметил, что она всегда была замечательной мамой и таковой останется после рождения ребенка молодому бойфренду.





Напомним, Фокс и репер Machine Gun Kelly встретились в 2020 году. Спустя некоторое время актриса подала на развод с мужем и стала чаще появляться в обществе музыканта. В одном из своих подкастов звезда признавалась, что сразу поняла: Колсон Бэйкер – родственная душа.

Ранее стало известно, что 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой и рассказала о сакральных родах.