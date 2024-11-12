Мадонна и ее мужчины: любовь, страсть и скандалы

Мадонна – без сомнения, одна из самых влиятельных и провокационных фигур в мире музыки. Ее творчество всегда вызывало бурю эмоций, а личная жизнь оставалась под пристальным вниманием прессы и поклонников. Мадонна не раз доказывала, что для нее нет запретных тем и границ, в том числе и в любви. Давайте вспомним самых значимых мужчин, которые оставили след в сердце поп-королевы.

Официальные браки

Шон Пенн





Годы брака: 1985–1989

История любви Мадонны и актера Шона Пенна началась в середине 80-х. Они встретились на съемках клипа "Material Girl" и буквально с первого взгляда увлеклись друг другом. Их свадьба состоялась 16 августа 1985 года – в день рождения певицы. Торжество прошло на побережье Малибу и собрало множество знаменитостей.

Их брак был наполнен страстью, но и не обходился без бурных ссор. Постоянное внимание прессы, ревность и разногласия привели к тому, что в 1989 году пара развелась. Несмотря на расставание, они сохранили уважительные отношения, и Мадонна неоднократно называла Шона "любовью всей своей жизни".

Гай Ричи





Годы брака: 2000–2008

Второй муж Мадонны – британский режиссер Гай Ричи. Их знакомство произошло в 1998 году, и уже через два года они поженились в замке Скибо в Шотландии. В 2000 году у пары родился сын Рокко, а в 2006 году они усыновили мальчика Дэвида Банду из Малави.

Их союз казался крепким, но в 2008 году Мадонна и Гай объявили о разводе. Официальной причиной стали непримиримые разногласия. Несмотря на расставание, они сохранили совместную опеку над детьми.

Знаменитые романы и отношения

Джон Ф. Кеннеди-младший

В конце 80-х ходили слухи о романе Мадонны с сыном президента США, Джоном Кеннеди-младшим. Хотя отношения не были подтверждены официально, многие инсайдеры утверждали об их кратковременной связи.

Уоррен Битти

Во время съемок фильма "Дик Трейси" в 1990 году у Мадонны завязался роман с известным актером и режиссером Уорреном Битти. Их отношения были недолгими, но яркими. Уоррен даже появился в документальном фильме Мадонны "В постели с Мадонной".





Тони Уорд

В начале 90-х Мадонна встречалась с моделью Тони Уордом, который снимался в ее провокационных клипах "Justify My Love" и "Cherish". Их роман был полон страсти и экспериментов, однако продлился недолго.

Ванилла Айс

Рэпер Ванилла Айс и Мадонна были вместе около восьми месяцев в 1991 году. Их отношения закончились после выпуска книги Мадонны "Sex", где были опубликованы откровенные фотографии пары, что не понравилось рэперу.

Дэннис Родман

Экстравагантный баскетболист Дэннис Родман и поп-королева были связаны кратковременным романом в 1994 году. Их отношения были столь же нестандартными, как и они сами, но быстро сошли на нет.

Карлос Леон

В 1995 году Мадонна начала отношения с тренером по фитнесу Карлосом Леоном. В 1996 году у них родилась дочь Лурдес Мария Чикконе Леон. Хотя они расстались в 1997 году, Мадонна и Карлос сохранили дружеские отношения и вместе воспитывали дочь.

Хесус Лус

Бразильская модель и диджей Хесус Лус познакомился с Мадонной во время фотосессии для журнала W Magazine в 2008 году. Их роман продлился до 2010 года. Одна из причин разрыва – 28-летняя разница в возрасте.

Брахим Заибат





Французский танцор и хореограф стал новым избранником Мадонны в 2010 году. Их отношения длились около трех лет. Брахим сопровождал певицу во время мирового турне и участвовал в ее выступлениях.

Тимор Стеффенс





В 2014 году Мадонна была замечена в компании голландского танцора Тимора Стеффенса. Их роман был кратковременным и закончился в том же году.

Алахмалик Уильямс





С 2018 года Мадонна начала встречаться с танцором из своей труппы Алахмаликом Уильямсом. Они официально подтвердили свои отношения в 2019 году. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, пара выглядела счастливой. Отношения продлились до 2022 года.

Эндрю Дарнелл





В конце 2022 года СМИ сообщили о романе Мадонны с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом. Пара была замечена вместе на различных мероприятиях, но официальных подтверждений от артистки не поступало.

Джош Поппер





В 2023 году Мадонна была связана с молодым боксером и тренером Джошем Поппером. Они познакомились благодаря тренировкам ее сына, и вскоре их отношения переросли в нечто большее. В мае 2024-го стало известно, что певица рассталась с мужчиной.

Аким Моррис





Летом 2024-го у 66-летней Мадонны закрутился роман с 28-летним бывшим футболистом Акимом Моррисом. Вскоре интрижка завершилась – тихо и без драмы. О разрыве стало известно в ноябре.