"Шейные позвонки меня ненавидят": Сергей Лазарев о сложностях своего насыщенного графика

Певец Сергей Лазарев поделился своими переживаниями, связанными с насыщенным графиком профессиональной деятельности. В последнее время артист столкнулся с особенно сложным расписанием, которое включает в себя концерты, перелеты и съемки.

По словам исполнителя, после выступления в Омске он должен был вылететь в 2:30 по московскому времени, однако рейс задержали на три часа. В итоге ему пришлось спать в сидячем положении во время трехчасового перелета, что отразилось на его самочувствии. Вернувшись в Москву, у артиста было всего два часа дома, чтобы собрать вещи для следующих мероприятий.

"Мои шейные позвонки меня ненавидят", – пошутил Сергей.

Позже Лазарева ждет почти четырехчасовое участие в гала-концерте "Ну-ка, все вместе" в Кремле. Сразу после концерта ему предстоит ночной перелет в Барнаул для следующего шоу. Завершив выступление, Сергей снова должен вернуться в Москву на съемки очередного выпуска шоу "Аватар".

Артист отметил, что подобный график – не редкость в его жизни, и он привык к такому режиму с детства. Однако постоянные переезды и перелеты отнимают много энергии.

"Иногда хочется, чтобы изобрели телепорт, так как каждодневные переезды и перелеты – самое утомительное", – написал певец в своем телеграм-канале.





При этом Лазарев подчеркнул, что не жалуется на свою работу. Он хочет обратить внимание на то, что профессия артиста включает в себя множество аспектов, которые остаются незаметными для зрителя. За яркими выступлениями и телеэфирами скрывается огромный труд и самоотдача.