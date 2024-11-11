"Я не ожидала, это был удар": певица Глюкоза рассказала об обиде на Максима Фадеева

В течение последнего года певица Наталья Чистякова-Ионова неоднократно становилась героиней скандалов. Все началось с ее участия в "почти голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Этот поступок на некоторое время вывел артистку из общественной жизни: она не только перестала выступать на концертах, но и не могла принимать участие в телевизионных проектах.

Спустя полгода, когда Глюкоза снова появилась на публике, она стала объектом нового скандала: ее поведение на Дне металлурга в Красноярске показалось зрителям неадекватным. Позднее она объяснила, что всему виной стали антидепрессанты. А еще через несколько месяцев певицу задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

Несмотря на череду скандалов, Глюкоза полна решимости вернуться на сцену с новыми песнями. Она переосмыслила свое творчество и теперь представляет поклонникам свою обновленную версию как артиста. Изменения коснулись не только музыкального стиля, но и внешнего облика.





Однако спокойно продолжить работу Наталья не смогла. На оскандалившуюся артистку обозлился музыкальный продюсер Максим Фадеев, чьи хиты по сей день исполняет Чистякова-Ионова. На фоне неприятных событий, которые произошли с певицей, композитор заявил о желании лишить ее авторских прав, поскольку она своими поступками якобы дискредитирует созданный им проект "Глюкоза".

Певица не ожидала столь агрессивной реакции от давнего друга и крестного отца ее дочери. Так, в недавнем интервью Глюкоза призналась, что болезненно пережила заявления Фадеева.

"Было очень обидно, поскольку мы были достаточно близкими людьми. Обидно, что он именно таким путем пошел, воспользовавшись тем, что у нас смежные права. Я не ожидала <...> Для меня это был, конечно, сильный удар", – рассказала Наталья.





По словам артистки, она вела беседу с представителем Максима Фадеева, который и предложил ей сделать выбор: либо она делится с композитором процентом с доходов, либо дело примет более болезненный поворот. Глюкоза считает, что музыкальный продюсер нашел "лазейку" в виде нового закона, который и дает ему возможность оказать на нее давление.

В итоге слова Максима Фадеева вдохновили Глюкозу на создание нового материала. Певица признается, что, несмотря на свой миролюбивый характер, она готова к борьбе.